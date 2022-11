Coreografie luminose per il Natale

Sarà un tetto di luci su viale Italia il 'biglietto da visita' del Natale Sestese. ConfCommercio Gallarate Malpensa, il locale Gruppo Commercianti&Artigiani e la Pro Sesto Calende plaude alla scelta dell'Amministrazione comunale di puntare sulle coreografie luminose per il prossimo Natale.

Ci sarà una riduzione del numero delle coreografie, degli orari di accensione ed il ricorso a nuove tecnologie per dare una risposta alla esigenza di un risparmio energetico. Sarà il coinvolgimento di viale Italia (la storica passeggiata amata dai Sestesi e non) la novità del Natale Sestese 2022. "Tratti di 20 metri intervallati tra loro per portare le Luci di Natale sul Lungo Fiume Sestese, oltre che nelle tradizionali vie e piazze che non sono mai state in discussione", in questo modo esordisce Roberta Colombo, assessore al Bilancio della giunta Buzzi, a cui, quest'anno, di concerto con l'Assessore alla partita Edoardo Favaron, è stato affidato il compito di gestire le luminarie di Natale. Un lavoro di squadra che vede come attore il Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino a cui è affidata la gestione comunitaria e la scelta di chi si occuperà della collocazione delle coreografie luminose. "Quest'anno non è stata facile la scelta di realizzare, comunque, le luminarie di Natale. Se da una parte si è ritenuto importante non rinunciarci, ci si è anche attivati per ricorrere a delle tecnologie che riducessero il consumo energetico. Più difficile, ma necessaria, quella di dover lavorare sul numero e l'orario di accensione - continua Colombo". Concordano su questa le sigle tradizionalmente sono vicine al Turismo e Commercio della Città di Sesto Calende. Il 'gioco di squadra' che vede coinvolta la ConfCommercio Gallarate Malpensa, il locale Gruppo Commercianti&Artigiani e la Pro Sesto Calende. E' grazie all'impegno di quest'ultimi che troverà nuovamente collocazione il maestoso Albero di Natale, che testimonia la parsimonia che da sempre guida questo simposio, e le tante iniziative di Natale che animeranno il Centro Commerciale Naturale sulle rive del Fiume Ticino. "Daremo luce al Natale Sestese con l'accensione del nostro Albero Sabato 26 Novembre dando il via agli acquisti che assicureranno un dono sotto l'Albero di Natale - aggiunge il fiduciario di ConfCommercio Gallarate Malpensa Marco Limbiati". L'accensione verrà anticipata dalla esibizione del Coretto Beato Frassati della Comunità Parrocchiale Sant'Agostino di Sesto Calende. "Anche per quella data ci saranno le tradizionali Bancarelle di Natale ad animare il Centro e Vin Brulè e Cioccolata per grandi e piccini", queste, invece, le parole di Andrea Scandola, presidente dell'associazione Pro Sesto Calende. Il vivace mercatino delle strenne di Natale tornerà in Città dando appuntamento anche l'8, il 18 ed il 24 dicembre. Singolare invece l'iniziativa posta a calendario per il giorno della Immacolata Concezione: l'8 dicembre. "Collocheremo, ma solo per quel giorno, al fianco del nostro maestoso Albero di Natale una grossa Cassetta destinata alla raccolta delle Lettere destinate a Babbo Natale", ci descrive Patrick Panza, che rappresenta le attività di vicinato a Sesto Calende. "Un lavoro, quello di raccolta, che impegnerà gli Elfi che, a fine di una intensa giornata, prenderanno il via risalendo il Fiume Ticino e raggiungendo Babbo Natale a Rovaniemi per consegnare le prime missive". Nessuna fretta però: il tradizionale Ufficio Postale di Babbo Natale prenderà tradizionale collocazione in piazza Mazzini dove verrà posta la sua casa. Babbo Natale che, dopo anni di assenza, tornerà a farci visita con il tradizionale sbarco dal Fiume Ticino alla sera della vigilia di Natale: il 24 dicembre al calare delle luci. Ad attenderlo le tante associazioni e realtà di volontariato e sport che animano tutto l'anno la città. In ultimo, sottolinea l'assessore al Commercio e Turismo Edoardo Favaron, non mancheranno di dare un tocco di festa le splendide vetrine dei nostri Commercianti addobbate per l'occasione lungo le vie e piazze di Sesto.

