Dopo due anni di pausa forzata, domenica 13 novembre torna la Maratonina città di Busto Arsizio, organizzata dall’Atletica San Marco. Giunta alla 29^ edizione, la Maratonina prevede tre competizioni: la mezza maratona competitiva certificata FIDAL, valida come campionato provinciale master, la 21 km non competitiva e la 9,9 km non competitiva.

La partenza è prevista in viale Cadorna, nella zona antistante i Molini Marzoli, alle 9 partirà la BA RUN sui 9,9 km, alle 9.30 la 21 competitiva e a seguire la 21 non competitiva. L’arrivo (verso le 10.40 i primi atleti della mezza maratona) sarà in via Ugo Foscolo. Come sempre il ristoro, gli spogliatoi, le docce e il village saranno situati al palazzetto di via Ariosto. Il village aprirà i battenti per il ritiro dei pettorali e pacchi gara (e per l’iscrizione alla 9,9), sabato pomeriggio dalle 15 alle 19, mentre domenica mattina sarà possibile effettuare il ritiro dalle 8 sino alle 8.45.

