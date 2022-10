Più 'prevenzione' a Marcallo

Ottobre è un mese importante per quanto riguarda la prevenzione del tumore al seno, la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione italiana.

A Marcallo con Casone continua il ciclo di iniziative dedicate alla prevenzione senologica e urologica, come di consuetudine in collaborazione con Salute Donna e Salute Uomo Onlus.

Ne sentiamo parlare spesso ma, precisamente, di cosa si tratta? Secondo la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, il tumore al seno è una malattia potenzialmente grave se non è individuata e curata per tempo. È dovuto alla moltiplicazione incontrollata di alcune cellule della ghiandola mammaria che si trasformano in cellule maligne e acquisiscono la capacità di staccarsi dal tessuto che le ha generate per invadere quelli circostanti e, col tempo, anche organi più lontani. Tuttavia, come accennato in precedenza, grazie ad una diagnosi precoce, è curabile e, in diversi casi, anche guaribile.

L’iniziativa del Comune di Marcallo con Casone si rivela quindi di fondamentale importanza per prevenire (che è sempre meglio di curare) questa malattia. Da diversi anni a questa parte, infatti, a Marcallo c’è la possibilità di effettuare visite senologiche gratuite presso l’ambulatorio di Casone, in via Jacini 130. Quali saranno i giorni dedicati? Sarà possibile farsi visitare nelle giornate di sabato 29 ottobre e sabato 26 novembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Inoltre, per chi lo desiderasse, sarà possibile sostenere le attività della Onlus Salute Donna (sezione di Magenta), attraverso una donazione libera.

Ma non è finita qui, poiché la prevenzione riguarda, ovviamente, anche gli uomini. In collaborazione con Salute Uomo, sempre presso l’ambulatorio di via Jacini sarà possibile sottoporsi anche a visite urologiche, durante la quale si prendono in esame tutte le componenti dell'apparato urinario (reni, ureteri, vescica, uretra) e se ne valuta il corretto funzionamento. Attenzione però: le date cambiano! Per quanto riguarda le visite urologiche, esse avverranno nelle giornate di giovedì 20 ottobre e giovedì 1° dicembre.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il 346 35 67 197, il martedì dalle 16.00 alle 18.00, o il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00.

