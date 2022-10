Cani guida: 150 mila euro per le associazioni

Altri 150.000 euro per l’anno 2022 da Regione Lombardia a favore delle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti i cani guida appositamente addestrati.

Altri 150.000 euro per l’anno 2022 da Regione Lombardia a favore delle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti i cani guida appositamente addestrati. L’obiettivo è quello di garantire un punto di riferimento certo alle persone non vedenti o ipovedenti e di farlo nel massimo rispetto del cane guida, garantendogli affetto, cura e una famiglia sicura.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!