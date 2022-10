Saronni, Bergomi e l'indimenticabile 1982

Si terrà martedì 18 ottobre alle 20.45 a Varese, presso il Salone Estense, l’incontro '1982, l’anno d’oro dello Sport Italiano'. Ospiti della serata saranno Giuseppe Saronni (Campione del Mondo di Ciclismo a Goodwood nel 1982) e Giuseppe Bergomi (Campione del Mondo con la Nazionale di Calcio ai mondiali di Spagna 1982), protagonisti di quell’anno magico per lo sport italiano.

Si terrà martedì 18 ottobre alle 20.45 a Varese, presso il Salone Estense, l’incontro '1982, l’anno d’oro dello Sport Italiano'. Ospiti della serata saranno Giuseppe Saronni (Campione del Mondo di Ciclismo a Goodwood nel 1982) e Giuseppe Bergomi (Campione del Mondo con la Nazionale di Calcio ai mondiali di Spagna 1982), protagonisti di quell’anno magico per lo sport italiano. Incalzati dalle domande di Francesco Pierantozzi, in veste di moderatore, gli ospiti ripercorreranno con il pubblico le imprese epiche che ormai fanno parte della memoria collettiva degli italiani. La serata rientra nel calendario degli eventi organizzati dall’Associazione Tre Valli Varesine APS in collaborazione con la Società Ciclistica Alfredo Binda in occasione della centesima edizione della gara ciclistica Tre Valli Varesine, di cui Beppe Saronni è detentore del record di vittorie (4 a pari merito con Gianni Motta). Le iniziative sono realizzate con il contributo di Regione Lombardia e Comune di Varese e godono del patrocinio di CONI e FCI. Appuntamento per tutti gli appassionati di ciclismo e di calcio martedì 18 ottobre alle 20.45, Salone Estense (Palazzo Estense, sede del Comune di Varese). Ingresso libero. Tutte le informazioni sugli eventi in calendario sono disponibili sul sito dell'associazione all'indirizzo www.trevallivaresine.org.

