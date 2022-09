'World Patient Safety Day'

Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita: all' ASST Ovest Milanese due giornate per incontrare e rispondere ai cittadini.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il 17 settembre di ogni anno è dedicato alla Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita.

Anche ASST Ovest Milanese, accogliendo le indicazioni del Centro per la gestione del Rischio sanitario e la Sicurezza del paziente di Regione Lombardia, dedicherà due giornate per incontrare e rispondere ai cittadini sul corretto uso dei farmaci e sulle modalità di accesso ai trattamenti in Lombardia, con particolare riferimento ai pazienti con malattia rara. I farmacisti della ASST Ovest Milanese si renderanno disponibili per fornire consigli in merito: alla Farmacovigilanza (informazioni in merito alla possibilità di auto segnalazione), al buon uso dei medicinali, focus sulle forme farmaceutiche e le vie di somministrazione: educazione alla lettura delle diciture abitualmente riportate sul confezionamento secondario dei medicinali e del foglietto illustrativo; tipologie di rilascio nelle formulazioni orali (es. Compresse RIV – rivestite o R.P. – rilascio prolungato) e suggerimenti su come interpretare queste diciture nell’ottica di un uso corretto del medicinale e delle corrette vie di somministrazione; alla conservazione del medicinale – lettura corretta delle schede tecniche/foglietti illustrativi con particolare riferimento alla catena del freddo: efficacia e sicurezza dei medicinali quando non conservati correttamente; alle Malattie rare - accesso al farmaco in Lombardia e presentazione ai cittadini della rete nazionale e regionale delle malattie rare per un facile accesso ai trattamenti prescritti in Regione Lombardia e nella nostra ASST; alla resistenza antibiotica - Educazione al buon uso degli antibiotici per massimizzare efficacia e sicurezza e minimizzare il fenomeno della resistenza.

Inoltre, ai cittadini interessati, sarà distribuito il seguente materiale informativo: volantino dei i contatti utili per l’accesso alla distribuzione diretta ed agli altri servizi domiciliari gestiti dal Servizio Farmaceutico dell’ASST Ovest Milanese; brochure “La catena del freddo – Antireumatici”; brochure “La catena del freddo – Neurologici”; volantino del decalogo del Ministero della Salute inerente la resistenza

antibiotica.

Gli eventi si svolgeranno nei seguenti giorni: 16 settembre presso il nuovo ospedale di Legnano (ingresso) dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16. 18 ottobre presso l’ospedale di Magenta (ingresso) dalle 14 alle 16.

