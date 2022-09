Premiati i vincitori del concorso 'Scorci bernatesi'

Domenica 4 settembre 2022 si è svolta la premiazione della seconda edizione del Concorso di pittura "Scorci bernatesi", la rassegna promossa dall’Amministrazione Comunale di Bernate Ticino.

La giuria, composta da Sofia De Ciechi, Pierangelo Russo ed Enrico Gerli, dopo attenta valutazione ha decretato il podio. Al terzo posto l’opera di Zoia Elena ‘Tramonto sul Naviglio dopo un temporale’, un classico scorcio di Bernate, di cui si rivela molto apprezzabile la cromia, che l’artista riesce ad esaltare attraverso un uso espressivo del colore. Medaglia d’argento per Mihai Tudor Angelescu e la sua opera ‘Malinconia’, che rappresenta la chiave di lettura di questo dipinto. L’artista, attraverso un’atmosfera evocativa, sembra voler trasmettere il desiderio di far rivivere l’antico splendore di questa dimora.

Sul gradino più alto del podio Garascia Maurilio con la sua opera ‘La Canonica di Bernate Ticino (metafisica)’. L’artista, con quest’opera, ci regala un’atmosfera sospesa, con rimandi metafisici. L’originalità risiede nel coraggio interpretativo, col quale ci propone una visione inedita dell’edificio, isolandolo dal contesto urbano ed esaltandolo a simbolo storico, il tutto supportato da un’ottima tecnica pittorica. “...mi sono ispirato a De Chirico, attingendo dalla metafisica per creare un’opera diversa. Ho voluto rappresentare il passaggio dalla vita senza sentimenti ed emozioni, il tutto attraverso il manichino protagonista privo di ogni segno espressivo”.

