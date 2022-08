La Lega sul territorio

Fabrizio Cecchetti (Lega): "Anche in questo mese di agosto e poi ovviamente a settembre, saremo presenti capillarmente con feste organizzate in quasi tutte le province lombarde".

La Lega è una forza di popolo, di territorio, radicata tra la gente, presente concretamente. Per questo anche in questo mese di agosto e poi ovviamente a settembre, fino al raduno di Pontida del 18, saremo presenti capillarmente con feste organizzate in quasi tutte le province lombarde, nell’arco di più giorni, dove interverranno parlamentari e assessori regionali e in alcune di queste serate sarà presente anche il nostro segretario Matteo Salvini. Saremo a Bolgare (BG) dal 19 al 28 agosto, a Rivanazzano (PV) IL 26 e 27 agosto, a Rovato (BS) il 4 settembre, a Brugherio (MB) dal 1 a 4 settembre e poi dall’8 all’11, a Cassalnovo (PV) il 9 e 10 settembre, a Cinisello Balsamo (MI) il 9,10 e 11 settembre. In tutte queste occasioni i cittadini potranno confrontarsi con i nostri esponenti politici e portare alla loro attenzione richieste e necessità dei loro territori. La Lega è sempre in mezzo alla gente e per la gente.” Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

