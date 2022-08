Castanese: primi 90 minuti. Tempo, insomma, di tornare davvero a giocare. Sì, perché dopo i primi allenamenti dei giorni scorsi, sabato pomeriggio per i neroverdi ecco anche la prima amichevole.

Castanese: primi 90 minuti. Tempo, insomma, di tornare davvero a giocare. Sì, perché dopo i primi allenamenti dei giorni scorsi, sabato pomeriggio per i neroverdi ecco anche la prima amichevole. La squadra di mister Molluso, infatti, ha affrontato allo ‘Speroni’ di Busto Arsizio la Pro Patria, in un test che, al di là della sconfitta (4-0 per i padroni di casa), è servito per cominciare a mettere minuti nelle gambe e a provare schemi e giocate in vista della prossima stagione in seri D. E adesso si va in Val Chiavenna, per il ritiro e per proseguire la preparazione. (Foto Gianni Mazzenga)

