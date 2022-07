Confermato per l'anno scolastico 2022/2023 il calendario scolastico regionale di carattere permanente approvato con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012.

Confermato per l'anno scolastico 2022/2023 il calendario scolastico regionale di carattere permanente approvato con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012. Avvio delle lezioni: lunedì 5 settembre per le scuole dell’infanzia e lunedì 12 settembre per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative. Le lezioni terminano l'8 giugno 2023 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale; il 30 giugno 2023 per le scuole dell’infanzia. Questi i periodi di festività stabiliti dalla normativa nazionale ed i tradizionali periodi di vacanza: tutte le domeniche; 1° novembre - Tutti i Santi; 8 dicembre - Immacolata Concezione; dal 23 dicembre al 6 gennaio - Vacanze natalizie; i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale - vacanze di Carnevale; dal 6 all'11 aprile - Vacanze di Pasqua; 25 aprile - Anniversario della Liberazione d'Italia; 1° maggio - Festa del Lavoro; 2 giugno - Festa della Repubblica Italiana; Festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente. Le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto, comunicandoli tempestivamente alle famiglie entro l’avvio delle lezioni.

