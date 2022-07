Attilio Fontana pronto a continuare

"Ho confermato la disponibilità a continuare il mio lavoro per la grande comunità lombarda, che è molto più di una regione". Ha scritto il presidente Attilio Fontana.

"Ho confermato la disponibilità a continuare il mio lavoro per la grande comunità lombarda, che è molto più di una regione". Così ha scritto sulla sua pagina Facebook qualche giorno fa il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in vista delle elezioni regionali del 2023. "Sono tanti ed importanti i progetti da portare avanti insieme in Lombardia. Le Olimpiadi del 2026, i nuovi treni per l'ammodernamento della flotta regionale, la riforma della sanità territoriale, l'Autonomia. Le sfide della transizione ecologica per il territorio più produttivo d'Italia e la semplificazione per imprese e famiglie. La Lombardia, locomotiva d’Italia, realizzerà questi e molti altri progetti, io sono a disposizione dei lombardi".

