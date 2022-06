'Fetival della Creattività'

Creattiva by Marta si occupa di ricerca di materiale creativo e messa a disposizione di materiale didattico... Le creazioni e un evento davvero da non perdere.

Creattiva by Marta si occupa di ricerca di materiale creativo e messa a disposizione di materiale didattico: inizialmente questo veniva fatto su riviste, successivamente si è passati al mondo di internet tramite il canale Youtube. Nei video, a disposizione di tutti, vengono spiegate tecniche sull’utilizzo del materiale. A titolo gratuito sono disponibili anche dirette di sabato. È possibile acquistare anche delle box: la steregabox, diversa ogni settimana, contiene materiali particolari a tema; e la minicreattivabox, acquistabile tramite abbonamento (mensile, bimestrale e trimestrale) contiene il materiale per la realizzazione di un progetto esclusivo. Nel prezzo della box è incluso anche un video corso live, e nel caso in cui si dovesse perdere la diretta, è disponibile una video registrazione. Il festival della creattività è il primo festival nel suo genere in Italia. Consiste in sei corsi live al giorno, che si terranno il 10, l’11 e il 12 giugno. È possibile acquistare i biglietti singoli al prezzo di 12 euro, oppure, se si vuole partecipare ai corsi tutti e tre i giorni, è possibile acquistare il bigletto gold al prezzo di 30 euro. Ad ogni biglietto singolo è associato un numero che verrà poi estratto sabato 18 giugno, permettendo così di vincere magnifici premi offerti dai partners che hanno aderito al progetto. Al biglietto ‘gold ‘sono invece associati tre numeri, permettendo così una maggior possibilità di vincita il giorno dell’estrazione, inoltre il ticket gold permette anche di poter usufruire di un buono sconto del 10% presso i punti vendita che vi hanno aderito. Vi è anche la possibilità di poter riguardare i video dei corsi in quanto vengono registrati. I corsi sono adatti anche ai meno esperti, grazie alle creative che spiegheranno tutto passo per passo, Info e biglietti su www.festivaldellacreattivita.com

