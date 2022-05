Gaia, prima e terza

Gaia, alunna del Liceo di Arconate, si è classificata con merito al terzo posto in Italia e al primo a livello regionale al Concorso 'Non è roba per donne?'.

Gaia, alunna del Liceo di Arconate, si è classificata con merito al terzo posto in Italia e al primo a livello regionale al Concorso 'Non è roba per donne?', organizzato dall'Università Bicocca, in collaborazione con IBM (International Business Machines Corporation, nota azienda americana). Nell’ambito una delle attività PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro), oltre 850 studentesse in tutta Italia hanno preso parte al progetto, che ha offerto loro ben 40 ore di Formazione con i docenti dell'Università Bicocca di Milano.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di sviluppfe un’applicazione per analizzare e gestire le emozioni. Alla vincitrice uno stage di lavoro alla IBM. Grande soddifazione tra i professori arconatesi che hanno appreso con grande orgoglio la notizia della vittoria, con la premiazione che avverrà il 27 maggio. Gaia dal canto suo si è detta davvero contenta dell’esperienza e ha capito quale sarà il suo percorso universitario: Informatica alla Bicocca.

