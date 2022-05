'Il Gigante': settimo distributore di carburante

‘Il Gigante’, gruppo della Grande Distribuzione che conta una settantina di punti vendita, ha inaugurato, all’esterno del centro commerciale di Villasanta (Monza) il suo settimo distributore di carburanti.

‘Il Gigante’, gruppo della Grande Distribuzione che conta una settantina di punti vendita, ha inaugurato, all’esterno del centro commerciale di Villasanta (Monza) il suo settimo distributore di carburanti. La struttura garantisce rifornimenti di benzina e diesel con servizio in pre-pagamento e self- service 24 ore su 24. “Un’opportunità per tutti coloro che desiderano coniugare il momento della spesa al rifornimento e soprattutto l’opportunità di contare su prezzi competitivi. Il risparmio di diversi millesimi al litro su Benzina e Diesel rispetto alle insegne tradizionali fa risparmiare qualche € su un pieno di carburante”.

‘Il Gigante self 24h’ oltre che a Villasanta è attivo nei centri di Legnano (Milano), Curtatone (Mantova), Vertemate (Como), Trecate (Novara), Usmate (Monza) e San Grato (Lodi). Oltre agli erogatori self-service di benzina e gasolio self-service, su qualche impianto è disponibile anche il metano, servito da un fornitore esterno con uno staff specializzato in orari prestabiliti.

Le colonnine elettriche stanno integrando nelle aree di distribuzione dei carburanti l’offerta di benzina e diesel per allargare il servizio offerto ai consumatori, sia di carburanti tradizionali sia di autovetture full electric che ibride.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!