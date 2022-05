Il rispetto dell’ambiente in cui si vive è un atto d'amore. A Robecchetto con Induno tutto è pronto per l’edizione 2022 della 'Giornata del Verde Pulito'.

Il rispetto dell’ambiente in cui si vive è un atto d'amore. A Robecchetto con Induno tutto è pronto per l’edizione 2022 della 'Giornata del Verde Pulito', un evento promosso dall’Amministrazione comunale in sinergia con l’associazione locale Sezione Cacciatori.

"La giornata per la pulizia delle aree verdi del territorio comunale si terrà domenica 15 maggio 2022 con ritrovo e partenza alle ore 9.00 da Piazza Vittorio Emanuele", afferma il vicesindaco e assessore all’Ambiente Alessandro Mollica. I cittadini che vogliono aderire all’iniziativa ambientale devono iscriversi entro giovedì 12 maggio presso la sede dell’Associazione Cacciatori a Malvaglio o in alternativa presso l’URP – Ufficio Pubbliche Relazioni del Municipio. "Ai volontari saranno consegnati guanti e sacchetti e al termine della giornata di pulizia saranno invitati a partecipare a un pranzo gratuito presso la “Casetta nel Bosco” organizzato dagli 'Amici del Bosco' – spiega il sindaco Giorgio Braga – È un altro piccolo passo in avanti verso il ritorno alla piena normalità dopo i lunghi mesi di restrizioni per la pandemia, una valida occasione per stare insieme e contribuire a pulire il nostro territorio pregiato perché verde e ricco di acque.

Un territorio che oltre all’abbandono sconsiderato di rifiuti, continua a essere minacciato da grandi infrastrutture come l’annunciato ampliamento dell’aeroporto di Malpensa verso Sud. Questa Amministrazione farà, come sempre la sua parte, per tutelare e valorizzarlo, soprattutto a vantaggio delle future generazioni cui sarà lasciato in eredità, anche attraverso iniziative consolidate e positive come 'La Giornata del Verde Pulito".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!