Matematica per le aziende

Come può la matematica essere utile ai manager delle aziende? E quanto conta la preparazione nell’area delle discipline quantitative per chi studia Economia? Alla LIUC – Università Cattaneo è presente da quest’anno la cattedra 'BPER Banca', la prima finanziata da un donor esterno presso l’Ateneo, che prevede di raggiungere alti obiettivi di Ricerca e Formazione sui temi di Management Science e Business Analytics.

Nel corso dell’evento in programma mercoledì 11 maggio, dal titolo 'L’equazione del management – Il Business Analytics alla LIUC', rivolto in modo particolare alle aziende, allora, accademici e manager si confronteranno sull’importanza del Business Analytics in alcune realtà di successo in Italia e sui vantaggi delle collaborazioni fra imprese e università, che permettano, attraverso progetti di lunga durata che coinvolgano didattica, ricerca e terza missione, di rompere gli schemi e individuare nuove soluzioni e modelli, come per il Business Analytics.

