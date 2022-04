Una grande iniezione di vitalità per 'Dodici Note - Tutti su!', gli straordinari concerti alle Terme di Caracalla di Roma, al Teatro Greco di Siracusa e all’Arena di Verona, che segnano il ritorno sulla grande scena di Claudio Baglioni.

Una grande iniezione di vitalità per 'Dodici Note - Tutti su!', gli straordinari concerti alle Terme di Caracalla di Roma, al Teatro Greco di Siracusa e all’Arena di Verona, che segnano il ritorno sulla grande scena di Claudio Baglioni, che dividerà il palco con 110 tra musicisti e coristi, per dar vita a una proposta musicale assolutamente inedita, sorprendente e fortemente innovativa.

Queste le date di 'Dodici Note - Tutti su!' alle Terme di Caracalla di Roma, prodotte e organizzate da Friends & Partners, in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma:

- 3 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

- 4 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

- 5 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

- 7 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

- 8 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

- 9 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

- 13 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

- 14 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

- 16 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

- 17 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

- 18 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

- 19 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

Queste le date al Teatro Greco di SIRACUSA, prodotte e organizzate da Friends & Partners:

- 15 luglio 2022 – Teatro Greco – SIRACUSA

- 16 luglio 2022 – Teatro Greco – SIRACUSA

Queste le date all’ARENA DI VERONA, prodotte e organizzate da Friends & Partners, in accordo con Arena di Verona Srl:

- 26 luglio 2022 – ARENA DI VERONA

- 27 luglio 2022 – ARENA DI VERONA

Per tutti gli iscritti a Clab (fan club ufficiale dell’Artista) e per tutti coloro che hanno acquistato un biglietto del tour teatrale “DODICI NOTE SOLO 2022” è stata riservata una speciale promozione. A partire dal 27 aprile alle 11 e fino al 5 maggio, o fino ad esaurimento disponibilità, potranno essere acquistati su www.ticketone.it o www.vivaticket.it i biglietti ad un prezzo speciale e dedicato per assistere agli spettacoli del tour 'Dodici Note - Tutti su!'.

La promozione è accessibile esclusivamente a coloro che hanno precedentemente acquistato tramite i canali ufficiali ticketone.it, vivaticket.it o tramite i punti di vendita un valido titolo di ingresso di un qualsiasi show 'Dodici note solo 2022'.

Per info o assistenza baglioni [at] friendsandpartners [dot] it. Radio Italia è radio partner delle date. TIM è sponsor unico del tour.

