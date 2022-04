Dopo il grande successo del concerto organizzato lo scorso 2 aprile al Teatro La Fabbrica di Villadossola, Fondazione Paola Angela Ruminelli e Associazione Culturale Mario Ruminelli offrono una nuova serata di musica all'interno della stagione culturale 2022.

'Voglia di Jazz' è il titolo dell'appuntamento in programma sabato 30 aprile, alle 21, presso l'Auditorium delle Scuole Media G. Floreanini di Domodossola.

Protagonisti sei musicisti con radici ossolane, da tempo apprezzati anche oltre i confini locali: la voce di Elisa Marangon sarà accompagnata da Fabrizio Spadea alla chitarra, Roberto Mattei al contrabbasso, Michele Gori al flauto, Roberto Olzer al pianoforte e Paolo Pasqualin alla batteria.

