14 giovani tra i 18 e i 25 anni, 8 ragazze e 6 ragazzi, provenienti dai quartieri milanesi di Barona, Abbiategrasso, Stadera, Chiesa Rossa e San Cristoforo: sono loro i protagonisti di 'Milano Unplugged. Inchiesta di una generazione', il progetto promosso da Fondazione Feltrinelli e Gruppo CAP che ha come obiettivo formare la futura generazione di professionisti dell’informazione multimediale. Ieri sera il kick off: ragazzi e ragazze si sono incontrati con i promotori e i formatori che li accompagneranno lungo il percorso fino alla realizzazione dell’inchiesta.

Dal benessere mentale e fisico nel periodo pandemico e post pandemico alla riqualificazione urbana e la gentrification, dalla sicurezza del territorio alla diversità culturale dei quartieri ai temi dell’inclusività, e più in generale l’identità e il futuro delle periferie: queste le tematiche che i giovani partecipanti di “Milano Unplugged” si sono proposti di trattare e raccontare, magari anche attraverso la propria esperienza di vita quotidiana nelle zone interessate.

Il progetto infatti vuole puntare il riflettore proprio sui quartieri che circondano la nuova sede di Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato nell’area della Città metropolitana di Milano, che sta sorgendo in via Rimini e che mira a diventare un punto di riferimento per tutti gli abitanti della zona.

Il progetto Milano Unplugged ha come obiettivo finale la creazione di un prodotto multimediale che dia voce a chi abita questi quartieri ogni giorno. Il programma prevede un periodo laboratoriale di formazione condotto da professionisti che accompagneranno i giovani nella realizzazione di un racconto audiovisivo, di un podcast o di un progetto fotografico per dare voce alle idee, ai pensieri e alle emozioni. Seguirà un’esperienza sul campo, attraverso la quale i ragazzi realizzano concretamente la loro inchiesta audiovisiva.

Durante tutte le fasi, i partecipanti saranno affiancati da ricercatori sociali, professionisti nella realizzazione di inchieste ed esperti dell’audiovisivo, acquisendo in questo modo competenze di ricerca sociale e videomaking ed espandendo il loro network di conoscenze, attraverso il confronto, il dibattito e lo scambio di idee. Parteciperanno infatti Ester Castano, giornalista professionista; Jacopo Lareno Faccini, urbanista progettista, consulente e ricercatore nel campo delle politiche territoriali; Marco Rip, audio documentarista e sound designer, che ha curato podcast per Rai Radio 3 e LifeGate Radio; Filippo Romano, fotografo e documentarista di architettura.

Durante il mese di maggio i ragazzi potranno svolgere le loro inchieste secondo le tematiche proposte in fase di selezione e raccogliendo le voci del loro quartiere per poi, tra i mesi di luglio e ottobre, presentare i loro lavori all’interno del festival estivo di Fondazione Feltrinelli Welcome to Socotra e in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del Gruppo CAP di Via Rimini. In questo modo, avranno la possibilità di portare il loro punto di vista di giovani che vivono quotidianamente le zone oggetto dell’intervento all’attenzione delle istituzioni locali, rendendo le nuove generazioni protagoniste di un’istanza un cambiamento.

Milano Unplugged fa parte di La fragilità e orgoglio, un progetto di Fondazione Feltrinelli che promuove percorsi di intervento locale attraverso attività di ricerca e di approfondimento scientifico e culturale, sperimentando una strategia di risposta alle fragilità territoriali. Milano Unplugged si inserisce inoltre nelle attività di partecipazione e coinvolgimento dei quartieri che Gruppo CAP ha avviato per accompagnare la realizzazione del nuovo headquarters.

