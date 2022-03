Potenziamento impianti fotovoltaici

Approvato all'unanimità, nella seduta del consiglio regionale, il progetto di legge 'Il ruolo degli immobili pubblici nel potenziamento degli impianti fotovoltaici (FER)'.

Approvato all'unanimità, nella seduta del consiglio regionale, il progetto di legge 'Il ruolo degli immobili pubblici nel potenziamento degli impianti fotovoltaici (FER)', seguito in aula dall'assessore regionale con delega alle risorse energetiche, Massimo Sertori.

"Scopo principale della legge - spiega Sertori - è incentivare la realizzazione e diffusione di impianti fotovoltaici, anche abbinati ai sistemi di accumulo, sugli immobili di proprietà di Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città Metropolitana di Milano, Enti gestori dei parchi regionali e Comunità Montane, ma anche di abbattere sensibilmente i costi dell'energia".

"Si tratta di una legge - continua l'assessore Sertori - molto importante e assolutamente coerente con l'amministrazione della Giunta Fontana che ha dimostrato di avere una sensibilità molto elevata in materia di diffusione di Fonti Energetiche Rinnovabili, ancor prima che a livello centrale si iniziasse a definire la cosiddetta Transizione Energetica". "Le azioni portate avanti da Regione Lombardia e in particolare dal mio assessorato - sottolinea - hanno riguardato sia interventi di tipo normativo, sia interventi di sostegno alla diffusione degli impianti a fonti rinnovabili e all'efficienza energetica. Abbiamo emesso bandi per oltre 100 milioni di euro, per primi in Italia abbiamo avuto la forza e il coraggio di legiferare in merito alle grandi derivazioni idroelettriche e, recentemente, il Consiglio Regionale ha approvato la legge sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia".

"Attualmente - rimarca Massimo Sertori - rispetto ad una esigenza energetica del Paese Italia pari a 299,2 TWh solo in Regione Lombardia il fabbisogno è pari a 63,6 TWh (21%). La Produzione da fonti rinnovabili è pari a circa il 40%, parte che se vogliamo mirare ad una maggiore autonomia energetica dobbiamo incrementare. Anche queste le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione Fontana, fin da subito, a sostenere la produzione di energia utilizzando al massimo le materie prime a disposizione che per noi sono prevalentemente sole e acqua".

Con questa legge si intende realizzare un censimento degli immobili di proprietà adatti alla installazione di impianti fotovoltaici, collegati a sistemi di accumulo, prevedendo, inoltre, la possibilità che gli stessi soggetti redigano anche una diagnosi energetica volta alla determinazione dei fabbisogni energetici degli edifici e delle opportunità di risparmio energetico. Per la realizzazione della ricognizione e l'eventuale diagnosi energetica da parte dei soggetti destinatari, Regione Lombardia stanzia un contributo complessivo di 4 milioni di euro, che potranno essere incrementabili.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!