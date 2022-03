Gli orti di Lombardia

Regione Lombardia promuove la realizzazione di orti didattici, urbani e collettivi come strumenti per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura.

Regione Lombardia promuove la realizzazione di orti didattici, urbani e collettivi come strumenti per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura, sensibilizzare le famiglie e gli studenti sull'importanza di un’alimentazione sana ed equilibrata, divulgare tecniche di agricoltura sostenibile, riqualificare aree abbandonate, favorire l'aggregazione sociale e lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie. Nel triennio 2019-2021 sono stati realizzati: 138 orti didattici presso gli istituti scolastici lombardi, con una superficie coltivata totale di oltre 4.000 metri quadrati e 50 orti urbani e collettivi attivati nei Comuni, assegnando ai cittadini quasi 1.000 particelle.

