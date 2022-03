"Rosa Camuna a Ugo Tognazzi"

"Il 23 marzo di 100 anni fa nasceva a Cremona Ugo Tognazzi. Un grande attore, ma anche un grande personaggio. Un istrione che ha scritto la storia del cinema italiano interpretando, sempre con grandissima efficacia e uno stile unico, ruoli di ogni genere. Cremona, Milano e la Lombardia hanno segnato la sua prestigiosa carriera".

Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, alla vigilia del centenario della nascita di Ugo Tognazzi. "Per questo - prosegue Fontana - proporrò di conferirgli, quest'anno, in occasione del centenario della sua nascita, il Premio Rosa Camuna, la più importante onorificenza della Regione Lombardia, alla memoria".

