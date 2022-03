"L'assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia, per scongiurare il rischio usura, concederà somme in favore di imprese o cittadini a rischio finanziario o con difficoltà di accesso al credito. Finanziamenti integrativi rispetto al 'Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura'".

"L'assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia, per scongiurare il rischio usura, concederà somme in favore di imprese o cittadini a rischio finanziario o con difficoltà di accesso al credito. Finanziamenti integrativi rispetto al 'Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura'". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, intervenuto alla seduta della Commissione speciale 'Antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità antimafia' che ha preso in esame il tema dell'usura.

FONDI PER PROGETTI ANTIUSURA - Regione Lombardia, inoltre, stanzierà fondi per il finanziamento di progetti con finalità di prevenzione e contrasto ai fenomeni di usura ed estorsione. Previsti anche contributi per l'organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali rivolte agli istituti scolastici di ogni ordine e grado ed alla cittadinanza. "Per la realizzazione tutto ciò - ha rimarcato De Corato - sarà fondamentale il contributo di associazioni e fondazioni antiracket e usura, Camere di Commercio e altri enti che operano da tempo in questo settore".

RINNOVO PROTOCOLLO CONTRASTO INFILTRAZIONE CRIMINALITÀ - "È in fase di rinnovo - ha aggiunto l'assessore regionale alla Sicurezza - il protocollo d'intesa finalizzato al contrasto del fenomeno dell'infiltrazione mafiosa. Protagonisti, oltre a Regione Lombardia, anche vari enti operanti sul territorio di Milano: Comune e Città Metropolitana, Prefettura, Camera di Commercio, Procura della Repubblica, Politecnico che saranno interessati alla nuova sottoscrizione dell'atto".

CABINA DI REGIA - "Al vertice delle varie iniziative - ha sottolineato l'assessore - si colloca la costituzione di una cabina di regia. Una forma di raccordo stabile con il compito di coordinare e pianificare in modo efficace le iniziative dei vari soggetti". "Sono certo - ha concluso De Corato - che, grazie anche all'interlocuzione e al supporto degli apparati consiliari, quanto detto troverà una concreta realizzazione".

