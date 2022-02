"Più Forze dell'ordine a Milano e in Lombardia"

"Le istanze contenute nelle mozioni presentate in consiglio regionale mi portano, ancora una volta, a rinnovare la richiesta di poter contare su un maggior numero di uomini e donne delle forze dell'ordine sul nostro territorio. A Milano, come nel resto della Lombardia".

"Le istanze contenute nelle mozioni presentate in consiglio regionale mi portano, ancora una volta, a rinnovare la richiesta di poter contare su un maggior numero di uomini e donne delle forze dell'ordine sul nostro territorio. A Milano, come nel resto della Lombardia. Come ben sanno i consiglieri regionali, non è nelle competenze della Regione aumentare la presenza di militari dell'Esercito, carabinieri, agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale nelle nostre città, ma condivido in pieno le richieste di chi chiede di agire in questa direzione".

Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene sul contenuto delle mozioni approvate in consiglio regionale sul tema della sicurezza. "Per quanto riguarda la formazione degli agenti di Polizia locale e la necessità di attuare percorsi psicologici ed educativi per contrastare il disagio giovanile - conclude il presidente Fontana - stiamo già agendo in questa direzione e faremo ancora di più per favorire questo tipo di azioni"

"Queste mozioni - aggiunge l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato - evidenziano l'importanza di portare in Lombardia, in tempi brevissimi, nuovi uomini e mezzi delle forze dell'ordine. Così come è fondamentale aumentare la presenza in strada, nelle zone più calde delle città, l'Esercito. Da parte nostra, come Regione continueremo a formare adeguatamente i nostri agenti di Polizia locale. Così come continueremo a programmare le periodiche operazioni di controllo del territorio (le cosiddette Smart) in sinergia con le forze dell'ordine".

