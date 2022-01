Corsi con CSBNO

I corsi 2022 sono previsti sia online sia in presenza e grazie alla ventennale esperienza di CSBNO nel campo della formazione continua sul territorio.

Al via i corsi 2022 per la formazione e il tempo libero proposti da CSBNO Culture Socialità Biblioteche Network Operativo, in vari Comuni e biblioteche del nord-ovest milanese: Arese, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Lainate, Rho e Sesto S.Giovanni. Dal 12 di gennaio sono programmati i colloqui di orientamento e le presentazioni dei vari corsi. Gli appuntamenti informativi sono tutti gratuiti e senza impegno, un’occasione per approfondire direttamente con i docenti eventuali dubbi o semplicemente per avere un’idea più chiara dei corsi proposti. E’ necessario registrarsi per riservare il proprio posto, anche per gli eventi online.

I corsi 2022 sono previsti sia online sia in presenza e grazie alla ventennale esperienza di CSBNO nel campo della formazione continua sul territorio l’offerta didattica è in grado di spaziare tra molteplici aree disciplinari. Lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, giapponese), internet e web-marketing, fotografia e video making, software-grafica, disegno e storia dell'arte, cinema, scrittura, degustazione, benessere e salute e molto altro. Tutti i programmi dettagliati e sempre aggiornati sono consultabili sul portale CoseDaFare. Ecco qui invece il calendario dei colloqui di orientamento e delle varie presentazioni previsti nelle prossime settimane.

COLLOQUI DI ORIENTAMENTO per i corsi di lingue - incontri individuali conoscitivi e di approfondimento

• Inglese | dal 12/01/2022 dalle 18.00: @ Online

• Tedesco | dal 13/01/2022 dalle 18.00: @ Online

• Spagnolo | dal 17/01/2022 dalle 18.00: @ Sesto SG

• Francese | dal 18/01/2022 dalle 18.00: @ Online

PRESENTAZIONI corsi & SEMINARI GRATUITI

• Lunedì 17/01/22 dalle 18:45: “Lezioni collettive di Metodo Feldenkrais®” con Silvia Luraschi @ Online

• Martedì 18/01/22 dalle 19:00: “Social media per i freelance e influencer” con Lino Garbellini @ CentRho

• Mercoledì 19/01/22 dalle 18:30: “Acquerello base” con Daniela Tediosi @ Online

• Giovedì 20/01/22 dalle 19:00: “Fare rete con Linkedin” con Lino Garbellini @ Lainate

• Sabato 22/01/22 dalle 11:00: “Scrittura in prosa” con Adriano Barone @ Online

• Sabato 22/01/21 dalle 16:00: “Le illustazioni nei libri per l'infanzia” con Graziano Vitale @ Arese

• Sabato 22/01/22 dalle 16:00: “Home Recording” con Andrea Fantozzi @ Rho

• Mercoledì 26/01/21 dalle 19:00: “Degustazione birra” con Efrem Borroni @ Cinisello Balsamo

• Sabato 29/01/22 dalle 16:00: “Parental control e sicurezza informatica” con Andrea Fantozzi @ Cusano Milanino

• Giovedì 17/02/22 dalle 20:45: “Narrativa breve e brevissima” con Enrico Ernst @ Online

La frequentazione in presenza sarà consentita solo per i possessori del Green Pass, come previsto dal DL 105/2021 del 23 luglio per l’accesso ai luoghi della cultura. In caso di un eventuale sospensione delle attività in presenza, per ulteriori restrizioni imputabili a ragioni di sicurezza Covid, le attività didattiche proseguiranno online. Chi dovesse decidere di non frequentare con la nuova modalità a distanza, potrà chiedere il rimborso parziale per le ore di lezione non fruite.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro