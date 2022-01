I presepi in Lombardia

Il presepe, rappresentazione in forma artistica della nascita di Gesù, ha origini medievali. Molto sentita in Lombardia, ha alcune particolarità.

Il presepe, rappresentazione in forma artistica della nascita di Gesù, ha origini medievali. Molto sentita in Lombardia, ha alcune particolarità rispetto al resto d’Italia legate soprattutto alla rappresentazione del paesaggio, dei personaggi e all’artigianato locale. Una tradizione da scoprire non solo nel periodo natalizio, in Lombardia ci sono alcuni musei ed esposizioni permanenti dedicati al Presepe e alla Natività e, durante le feste, si moltiplicano i presepi viventi e le mostre di presepi artistici, alcuni molto particolari.

MUSEO DEL PRESEPIO (DALMINE)

Il Museo del Presepio di Dalmine (BG) è un’esposizione permanente, ospita su due piani più di 500 presepi differenti per epoca, provenienza, dimensione e materiale e rappresenta la varietà di stili delle scuole italiane. Le opere più antiche risalgono al Settecento, ad esempio è possibile ammirare un intero “scoglio” napoletano dell'epoca con 130 statue, accanto a statuine della tradizione bergamasca e di altre regioni d’Italia. Mette a disposizione immagini, pubblicazioni e risorse on line per chi vuole approfondire la conoscenza dell'arte presepistica. E’ tra i Musei riconosciuti ufficialmente da Regione Lombardia.

FONDAZIONE MUSEO 'IL DIVINO INFANTE' (RIVIERA GARDONE)

La Fondazione Museo Il Divino Infante a Gardone Riviera (BS), voluta da Hiky Mayr, collezionista tedesca dedicata alla raccolta e restauro di sculture raffiguranti il Bambin Gesù, espone più di duecentocinquanta sculture che hanno come soggetto “Gesù Bambino” e, in alcuni esempi, 'Maria Bambina'. Tra le opere in mostra anche uno spettacolare presepe napoletano, l’allestimento consente al visitatore di entrare dentro la scena. E' tra i Musei riconosciuti da Regione Lombardia. Info www.il-bambino-gesu.com.

MUSEO DELLA BASILICA DI GANDINO (GANDINO)

Il Museo della Basilica di Gandino a Gandino (BG) conserva oggetti d’arte sacra provenienti dalla Basilica di Santa Maria Assunta. Comprende una sezione Presepi, creata nel 1984 in seguito a un’esposizione di presepi provenienti da 39 Paesi del mondo presentata all’UNESCO. Oggi la collezione conta circa 300 presepi con 56 Paesi rappresentati, tra gli esemplari esposti anche un presepe brasiliano donato da Giovanni Paolo II accanto a una serie di medaglie e francobolli a tema natalizio. Info www.museobasilica.com.

IL PRESEPE SOMMERSO (LAVENO MOMBELLO)

Il Presepe Sommerso di Laveno Mombello (Varese) si ammira dal lungolago della cittadina, davanti a Piazza Caduti del Lavoro. E' composto da 42 statue posizionate su cinque piattaforme, realizzate in pietra bianca di Vicenza, opera dello scultore vicentino Gianfranco Tancredi da Brendale. Calato per la prima volta nel 1979 con sole cinque statue in un'unica piattaforma, nel corso degli anni si è ampliato con l'aggiunta di pastori e figuranti. Il presepe sommerso è visibile nel periodo delle festività natalizie fino all'Epifania. Info www.presepesommerso.it.

LA MOSTRA DEI PRESEPI A PALAZZO LOMBARDIA

La tradizione del presepe è protagonista del Natale a Palazzo Lombardia, sede della giunta regionale. Fino a sabato 8 gennaio presso lo Spazio IsolaSET è possibile visitare l'esposizione di oltre 70 presepi provenienti da tutto il mondo, curata dai Missionari Cappuccini. L'ingresso è libero e gratuito, con obbligo di 'green pass'.

