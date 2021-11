'Non strumentalizzare la Shoah': davanti al Memoriale della Shoah, una manifestazione promossa dalla Comunità Ebraica di Milano. Martedì 2 novembre, alle 18.

L'appuntamento è il 2 novembre, alle 18, davanti al Memoriale della Shoah di Milano. 'Non strumentalizzare la Shoah', questo il titolo della manifestazione promossa dalla Comunità Ebraica del capoluogo. "Basta con le stelle gialle, le casacche a righe dei prigionieri dei campi e i simboli di Auschwitz usati dai no vax - scrivono - Non accettiamo paragoni tra le cure contro il virus e lo sterminio di persone innocenti. La nostra coscienza civile si ribella al confronto tra la distruzione degli ebrei d'Europa e norme che proteggono i cittadini. Chiediamo rispetto per le vittime, coscienza della storia del nostro Paese e difesa della memoria che ci unisce".

