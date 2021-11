Lucrezia Mantovani (FdI): “Governo dia certezze su Vigevano-Malpensa, ripartenza corre sulle infrastrutture. Sostenere le istanze dei Comuni che si battono per l'opera".

"I tempi per il completamento della superstrada Vigevano – Malpensa sono ancora incerti e permangono dubbi anche sulla copertura finanziaria dell’opera. Per questo, insieme a Tommaso Foti, capogruppo in Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, ho presentato un’interrogazione per chiedere al Ministro Giovannini garanzie sul completamento dell’opera. Il tempo stringe, la ripresa economica passa anche dalla capacità di rendere competitivi i territori e in questo le infrastrutture sono fondamentali. Merci e persone devono potersi muovere senza incertezze, tempi di percorrenza maggiori si traducono in costi maggiori con tutto ciò che consegue per gli operatori del settore della logistica. L’opera ha grande carattere strategico per tutto il nord del Paese poiché risulta fondamentale per implementare le potenzialità di Mapensa, il secondo Hub nazionale in grado di far concorrenza agli aeroporti intercontinentali del Nord Europa. L'esigenza è anche quella di sostenere le istanze che a gran voce si levano da anni dalle principali città della tratta- Vigevano, Abbiategrasso e Magenta- come pure da Comuni più piccoli come Robecco sul Naviglio, i quali sono compattamente schierati per il Sì a questa infrastruttura strategica. Il governo si dimostri realmente pronto al “cambio di passo” più volte annunciato e dia risposte concrete su quest’opera strategica, anche in vista di Milano-Cortina 2026". Lo dichiara Lucrezia Maria Benedetta Mantovani, deputato Fratelli d’Italia.

