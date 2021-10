"La montagna c'è, pronta a ripartire"

"La montagna c'è e dopo un periodo davvero difficile, con le chiusure degli impianti delle piste a seguito dei provvedimenti connessi all'emergenza sanitaria, è pronta a ripartire di slancio. Con nuovo entusiasmo". Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda.

"La montagna c'è e dopo un periodo davvero difficile, con le chiusure degli impianti delle piste a seguito dei provvedimenti connessi all'emergenza sanitaria, è pronta a ripartire di slancio. Con nuovo entusiasmo". Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, è intervenuta a Modena alla cerimonia di inaugurazione di 'Skipass-Turismo e sport invernali 2021'. "La montagna - ha detto l'assessore Magoni - è un settore nevralgico per l'economia e l'occupazione dei territori. Dopo mesi di difficoltà, finalmente professionisti ed operatori rivedono la luce. In particolare, la Lombardia si appresta alla stagione invernale imminente con tanta fiducia. Il 40% del nostro territorio è costituito da montagne e riprendere l'attività, in totale sicurezza, significa dare nuova linfa all'economia dei territori, al turismo e all'indotto". "Ora - ha concluso l'assessore Magoni - tocca ai turisti scegliere le nostre vette ed appassionarsi alle nostre bellezze, ai paesaggi unici e ai sapori enogastronomici d'eccellenza".

