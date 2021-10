Riapre la ciclovia lungo il Naviglio

Sono stati ultimati, da parte del Consorzio, i lavori di manutenzione straordinaria dell’alzaia in sponda sinistra del Naviglio Grande ad Albairate.

Sono stati ultimati, da parte del Consorzio, i lavori di manutenzione straordinaria dell’alzaia in sponda sinistra del Naviglio Grande ad Albairate; l’Amministrazione comunale è dunque pronta a riaprirla al transito di pedoni e ciclisti. Nel pomeriggio di sabato 9 ottobre è stato organizzato un momento di inaugurazione aperto al pubblico: una biciclettata lungo il naviglio precederà il momento ufficiale previsto alle 15.30 presso il Palazzo Stampa di Castelletto di Abbiategrasso, al quale parteciperanno, in rappresentanza di ETVilloresi, il presidente Alessandro Folli, il direttore Generale Valeria Chinaglia e il direttore dell’Area Tecnica Stefano Burchielli. Le opere effettuate, per un valore di circa 80.000 euro, hanno riguardato la pulizia dell’area, il ripristino dell’asfalto laddove ammalorato e il reintegro delle balaustre divelte. L’intervento è stato finanziato da Regione Lombardia tra il 2020 e il 2021.

