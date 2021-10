Corbetta: numeri elettorali

Numeri davvero significativi per il riconfermato sindaco di Corbetta Marco Ballarini. Vediamo, quindi, più nel dettaglio quali sono stati i totali delle liste 'in corsa'.

Numeri davvero significativi per il riconfermato sindaco di Corbetta Marco Ballarini. Vediamo, quindi, più nel dettaglio quali sono stati i totali delle liste 'in corsa' alle ultime elezioni. E partiamo appunto da Ballarini che ha ottenuto 5.369 (60,90%), seguito da Renzo Bassetto (Centrodestra) con 1.854 (21,03%) e Antonio Cipriano (Centrosinistra) con 1.593 (18,07%). Per quanto riguarda i votanti sono stati 9.018 (61,83%), le schede nulle 157 e quelle bianche 45.

