Maltempo: piogge in intensificazione

Le precipitazioni, diffuse sin dalle prime ore di oggi pomeriggio, insisteranno per tutta la giornata e andranno incontro ad una sensibile intensificazione dal tardo pomeriggio con violenti temporali.

L'ampia area depressionaria nordatlantica in approfondimento su tutta l'Europa occidentale e in scorrimento verso levante determina condizioni instabili sulla Lombardia. Le precipitazioni, diffuse sin dalle prime ore di oggi pomeriggio, lunedì 04/10, insisteranno per tutta la giornata e andranno incontro ad una sensibile intensificazione dal tardo pomeriggio e in serata in particolare sul settore occidentale. In serata previsto un aumento dell'attività convettiva e temporalesca. Vento in intensificazione nella seconda parte della giornata, in concomitanza degli eventi temporaleschi, nelle ore serali, potranno verificarsi colpi di raffica attorno o superiori a 70-90 km/h.

Per domani 05/10, sulla Lombardia persistono condizioni perturbate, con precipitazioni insistenti per tutta la giornata sui settori alpini e prealpini, in possibile attenuazione in pianura a partire dalle ore tardo pomeridiane. Le precipitazioni saranno anche a carattere temporalesco, e in concomitanza dei fenomeni convettivi più intensi non si escludono intensificazioni delle precipitazione anche nelle aree alpine e prealpine centro orientali. Intensificazione del vento dalla prima parte della giornata e in particolare tra le ore notturne e le prime ore del mattino, con possibili colpi di raffica che potranno superare localmente i 70- 90 km/h, sia in pianura che sui rilievi.

Tendenza per Mercoledì 06/10: graduale miglioramento delle condizioni meteo sulla fascia occidentale della Regine, ancora instabili sulla parte orientale con precipitazioni diffuse nella prima parte della giornata, in attenuazione dal pomeriggio.

