La cesta di Sioli a Volandia

Il Museo del Volo di Volandia, a un passo da Malpensa, si arricchisce di un nuovo straordinario reperto dedicato al suggestivo mondo della mongolfiera. Si tratta della cesta appartenuta a Ernesto Sioli, pioniere dell’aerostatica italiana, che la utilizzò nel lontano giugno 1912 per alcuni voli partiti dall’Arena Civica di Milano.

Dal 5 ottobre la cesta, tra le più antiche al mondo, sarà visibile all’interno della collezione RE/MAX Caproni, di proprietà del franchising immobiliare, che ha fatto della mongolfiera il proprio logo riconosciuto worldwide e che oggi vanta la più grande flotta di mongolfiere al mondo. In perfetto stato di conservazione e arricchita dall’ancora originale in ferro, la cesta Sioli sarà affiancata da un quadro d’epoca che racchiude 11 fotografie relative proprio al primo volo del 1912, nelle quali si vede l’aeronauta salire con la cesta gremita di passeggeri. In una teca adiacente, inoltre, sarà esposto anche il brevetto originale di pilota di Sioli, donato espressamente dagli eredi per la collezione RE/MAX Caproni. Oggi tra le più ricche e complete al mondo, la collezione d’arte appartenente al network immobiliare, in esposizione permanente a Volandia, è dedicata al volo aerostatico e comprende pezzi di grande rarità e valore tra cui spiccano il pannello della stanza da letto della regina Maria Antonietta raffigurante il primo volo dei fratelli Montgolfier nel 1783; un frammento del pallone che spiccò il volo da Parigi in occasione dell’incoronazione di Napoleone Bonaparte nel 1804; alcuni rari ventagli di fine Settecento, finemente acquarellati con il soggetto di palloni in volo e due preziosi orologi da tavolo appartenuti all’aeronauta Albert Tissandier, considerato uno dei padri del dirigibile. L’evento di inaugurazione della cesta di Sioli in programma il 5 ottobre a Volandia dalle 10.30, sarà anche l’occasione per ricordare un altro precursore dell’aerostatica mondiale: il milanese Paolo Andreani, che nel 1784 fu il primo italiano e tra i primissimi al mondo a volare a bordo di una mongolfiera. Proprio alla sua figura eclettica è dedicato il volume “Paolo Andreani. Aeronauta, naturalista, esploratore, alpinista. Le grandi imprese di un illustre milanese del Settecento”, che sarà presentato ufficialmente nel corso dell’evento organizzato da RE/MAX. L’opera è firmata da Marco Majrani, giornalista scientifico, divulgatore, fondatore della Federazione Aerostatica Italiana e curatore del settore aerostatico di Volandia, con la prefazione dell'astronauta Paolo Nespoli.

