La LIUC compie 30 anni

1991 – 2021: 30 anni e non sentirli... La LIUC – Università Cattaneo raggiunge quest’anno il traguardo del trentennale e dà il via alle iniziative per celebrarlo con l’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/22. L’appuntamento è martedì 28 settembre dalle 11 presso l’Hangar SEA Prime/Malpensa. Ospite il Presidente dell’ISTAT Gian Carlo Blangiardo, che interverrà sul tema 'Non c’è più il futuro di una volta: più per ciascuno… meno per tutti?'. Un excursus sull’aspettativa di futuro, i processi di allungamento della sopravvivenza e la correlazione con i diversi livelli di istruzione. Un’occasione per riflettere sugli scenari economici e sociali post pandemici, sempre da una prospettiva demografica. Interverranno anche il presidente della LIUC – Università Cattaneo Riccardo Comerio e il rettore Federico Visconti. Una giornata in cui il ricordo dello spirito dei fondatori e dei primi anni di vita dell’ateneo si intreccerà al racconto di nuove idee e opportunità per il futuro dell’Università. Un’occasione per ribadire l’unicità del progetto LIUC nel panorama universitario italiano, il forte legame con il mondo delle imprese e delle professioni e il senso di comunità che dagli esordi ha caratterizzato questa esperienza. La partecipazione all’evento è su invito. Ad oggi sono attese oltre 500 persone in presenza ma sarà possibile seguire l’Inaugurazione anche in streaming (tutte le info saranno comunicate nei prossimi giorni su www.liuc.it).

