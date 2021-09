Studenti stranieri in LIUC

Studenti internazionali provenienti da tutto il mondo, nel primo semestre dell’Anno Accademico 2021/22 alla LIUC. Sono in tutto ben 136.

Studenti internazionali provenienti da tutto il mondo, nel primo semestre dell’Anno Accademico 2021/22 alla LIUC. Sono 136 e arrivano da Austria, Argentina, Belgio, Danimarca, Francia, Giappone, Germania, Irlanda, Messico, Norvegia, Olanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Turchia, USA.

Invitati a partecipare al progetto Riconnessi in LIUC, molti di loro si sono iscritti alla caccia al tesoro che si terrà martedì 14 settembre, segno della volontà di mettersi in gioco alla scoperta degli ambienti della LIUC. Divertimento a parte, per gli alunni stranieri è programmata una settimana di orientamento, fino al 10 settembre, durante la quale ricevono informazioni tecniche e pratiche, utili al loro semestre di permanenza alla LIUC, e cominciano a pieno ritmo i corsi di lingua italiana. Una vera e propria Orientation Week all’insegna dell’accoglienza e dell’integrazione. Il disegno formativo della LIUC è volto verso un’apertura al mondo dei propri studenti, sia attraverso la presenza di stranieri in scambio, sia con la proposta di un semestre o un anno intero all’estero. Un background internazionale e un'esperienza all’estero, del resto, sono fattori determinanti nella ricerca di un’occupazione qualificata.

