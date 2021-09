Apprendistato: percorsi per i giovani

Nuovo intervento di Regione Lombardia in materia di apprendistato, attraverso uno stanziamento di 14 milioni.

Nuovo intervento di Regione Lombardia in materia di apprendistato, attraverso uno stanziamento di 14 milioni. Lo comunica l'assessore alla Formazione e Lavoro di Regione Lombardia. "Con questo intervento - spiega l'assessore - vengono finanziate le doti con cui i nostri giovani potranno lavorare e, contemporaneamente, conseguire il proprio titolo di studio. Dei 14 milioni di euro a disposizione, un milione è dedicato all'acquisizione del Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)". ASSESSORE FORMAZIONE E LAVORO: DA REGIONE GRANDE ATTENZIONE - "In questi anni Regione Lombardia - prosegue - si è dimostrata particolarmente attenta al tema dell'apprendistato di I e III livello. Abbiamo conseguito importanti risultati e favorito un rapido ed efficace inserimento nel mercato del lavoro per migliaia di persone". I giovani lombardi, quindi, potranno iniziare un percorso lavorativo e, contemporaneamente, proseguire gli studi per ottenere la qualifica professionale, il diploma professionale, l'accesso all'esame di Stato, il diploma secondario superiore e la specializzazione tecnica superiore. APPRENDISTATO, NOVITÀ PER FASCIA ETÀ 18-29 ANNI - A partire da questo nuovo anno formativo 2021/22, Regione Lombardia ha introdotto anche l'apprendistato rivolto ai giovani tra i 18 ed i 29 anni per il conseguimento del diploma tecnico superiore ITS. "Sono certa - conclude l'assessore alla Formazione e Lavoro di Regione Lombardia - che saranno molti i giovani che sapranno cogliere questa grande opportunità. La forte connessione tra momento formativo e lavorativo favorirà la crescita di questi ragazzi che potranno godere di un percorso completo e che li aiuterà ad affrontare nel modo migliore il loro ingresso nel mondo del lavoro". APPRENDISTATO, DOMANDE DAL 27 SETTEMBRE - Le istituzioni formative accreditate alla 'sezione A' dell'albo regionale, le Istituzioni scolastiche, i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e le Fondazioni ITS possono presentare le richieste di dote tramite la piattaforma 'Bandi online' di Regione Lombardia dal 27/09/2021 al 31/08/2022.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro