Tra le fiere più antiche d'Italia, la Fiera Millenaria di Gonzaga, che si svolge dal 1490 in provincia di Mantova, rappresenta la cultura del buon cibo e la valorizzazione dell'eccellenza agricola e agroalimentare italiana. Anche quest'anno la Millenaria non poteva mancare per i suoi affezionati visitatori, un pubblico che cresce di anno in anno, con un programma di cinque giorni con stand, eventi e incontri, tutti nel pieno rispetto della sicurezza di visitatori e lavoratori. La ricca area espositiva, sia all'interno dei padiglioni che nell'area esterna, mette insieme 150 espositori specializzati. Mantova Golosa e l'area agroalimentare sono il tempio del cibo alla Millenaria, dove trovare tanti piccoli produttori e il meglio dell'enogastronomia tipica mantovana e italiana. Tutti i giorni eventi, incontri, lezioni di cucina e showcooking con i migliori chef e i protagonisti del settore. Spazio, poi, come da tradizione, al settore agricolo con stand, convegni specializzati, dibattiti. Per i più piccoli c'è La Millenaria dei Bambini: ogni giorno i magici spettacoli di burattini e l'Area Country dove conoscere da vicino gli animali della fattoria. In più, nella grande fiera campionaria si trova una grande varietà di prodotti, dall'abbigliamento agli accessori, dai prodotti per la casa agli arredi. Quest'anno ci sono anche sezioni dedicate all'handmade e ai commercianti locali. E ancora, il Luna Park, il Villaggio delle Auto, mostre culturali, tanto intrattenimento con gli spettacoli musicali e le commedie teatrali e, naturalmente, i ristoranti della Millenaria. L'ingresso in fiera è consentito con Green Pass per i visitatori dai 12 anni in su.

