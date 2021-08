Matricole in presenza alla LIUC

Oltre 200 gli studenti provenienti da tutta Italia presenti l'altro giorno alla LIUC per l’inizio dei percorsi di avvicinamento all’Università per le matricole.

Oltre 200 gli studenti provenienti da tutta Italia presenti l'altro giorno alla LIUC per l’inizio dei percorsi di avvicinamento all’Università per le matricole. Fino al 10 settembre approfondiranno Metodo di Studio, Motivazione, Matematica, Business English. "E’ già un bel segnale essere qua", ha esordito il rettore Federico Visconti che ha salutato gli studenti ricordando loro l’importanza della "dignità professionale", la capacità di fare bene il proprio lavoro e di cambiare ciò che non va, in qualsiasi campo, con senso di sacrificio. Green pass per tutti esibito all’ingresso e mascherina indossata. I percorsi fanno parte del Progetto Riconnessi in LIUC, una serie di incontri pensati per tornare a vivere l’Università, destinati sia ai nuovi iscritti, sia agli studenti del secondo anno.

