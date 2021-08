Webinar per aziende

Webinar gratuiti e assistenza specialistica rivolti alle piccole e medie imprese. I temi che saranno trattati a settembre, grazie all’intervento di esperti del settore.

Webinar gratuiti e assistenza specialistica rivolti alle piccole e medie imprese. I temi che saranno trattati a settembre, grazie all’intervento di esperti del settore sono: la compartecipazione dei consumatori nel settore delle energie rinnovabili e le comunità energetiche in Italia con la presentazione di alcuni progetti operativi tra cui quello della comunità della Val di Susa (giovedì 16 settembre), come diventare una “Zero Emission company” e azzerare le emissioni di gas serra (giovedì 23 settembre, ore 10), Green Supply Chain Management per una gestione dell’approvvigionamento verde e circolare in azienda, organizzato in collaborazione con l'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa all’interno del progetto SIGMA (giovedì 23 settembre, ore 15), la filiera dell’agrifood e il riutilizzo dei sottoprodotti con la presentazione di casi concreti tra cui la coltivazione di microalghe e ortaggi in una vertical farm a impatto zero (lunedì 27 settembre). Per maggiori informazioni sui webinar e per iscrizioni: www.milomb.camcom.it/ambiente, ambiente [at] mi [dot] camcom [dot] it.

http://servizionline.milomb.camcom.it/eventi/assistenza-specialistica-am...

Bando voucher servizio di analisi LCA (Life Cycle Assessment) per settori tessile e carta aperto dal 28 giugno fino ad esaurimento delle risorse e non oltre le ore 14:00 del 30 novembre 2021. Per migliorare l’impronta ambientale delle piccole e medie imprese dei settori carta, cartotecnica e tessile, la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi promuove il ricorso all’analisi del ciclo di vita di prodotto (Life Cycle Assessment –LCA), erogando uno specifico contributo che ne abbatta il costo. Per la concreta realizzazione di tale servizio, la Camera di Commercio ha selezionato Innovhub SSI s.r.l. Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese appartenenti ai settori manifatturieri della carta, cartotecnica e tessile con sede legale o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Le risorse finanziarie sono di 63.000 euro. Il contributo a fondo perduto è pari al 70% del costo di ciascun servizio di analisi LCA erogato, al netto dell'IVA, per un massimo di 4.200 euro. La procedura è telematica, tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it. Per informazioni: https://www.milomb.camcom.it/bando-voucher-servizio-di-analisi-Ica.

Dal biogas al biometano: bando per il primo servizio di supporto alle aziende agricole per l’upgrading degli impianti, fino a esaurimento delle risorse e non oltre le ore 14:00 del 30 novembre 2021. Lo propone la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Il bando è valido per progetti di riconversione parziale o totale dell’impianto da biogas a biometano e il servizio consente il finanziamento a fondo perduto per il 70% dei costi sostenuti dalle aziende agricole delle province di Milano Lodi e Monza Brianza. Le risorse finanziarie messe a disposizione sono pari a 56.000 euro. Il servizio è erogato da CIB Service, la società del CIB-Consorzio Italiano Biogas, che si occupa di fornire assistenza tecnica specialistica e consulenza per la fornitura di servizi sul biogas e biometano, e da Innovhub SSI, centro nazionale di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. L’attività proposta si pone al servizio del territorio e rappresenta un aiuto concreto alle aziende che vogliono investire sulla sostenibilità e sulla transizione energetica. La procedura per partecipare è telematica, tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it. Informazioni a questo link.

Progetto SIGMA (Simbiosi Industriale per la Gestione circolare dei Materiali): è disponibile fino al 3 settembre il questionario per le piccole e medie imprese del territorio per la misurazione delle iniziative di simbiosi industriale, realizzato dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi: https://it.surveymonkey.com/r/questSIGMA. Il questionario ha la finalità di effettuare un’indagine sulle dinamiche della simbiosi industriale e di facilitare relazioni di simbiosi industriale tra aziende nella regione Lombardia. Grazie alla simbiosi industriale le imprese possono risparmiare sui costi di gestione e smaltimento dei rifiuti, diminuire i consumi di materie prime ed energia, ridurre l’inquinamento ambientale, ottimizzare i propri processi produttivi e aumentare la competitività.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro