Vaccinazioni in tensostruttura

Lunedì 16 agosto, dalle 9 alle 14, alla tensostruttura di via Matteotti a Magenta sarà presente l’Unità Mobile di Vaccinazione di AREU che, con medici e personale sanitario, somministrerà i vaccini a tutte le persone che si presenteranno, senza necessità di prenotazione, dai 12 anni compiuti in su. Basta portare con sé la tessera sanitaria e il documento di identità. L’iniziativa è organizzata dalla Direzione generale welfare di Regione Lombardia, in collaborazione appunto con l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, Sanità Militare e la Protezione Civile e vede il sostegno attivo di ANCI Lombardia. “La presenza dell’Unità mobile è un’occasione da non perdere per chi vuole vaccinarsi, basta davvero poco e si può farlo in tutta sicurezza – ha detto il sindaco Chiara Calati – Sul posto sarà presente il personale sanitario necessario, non serve prenotazione e tutte le persone con 12 anni compiuti di età o più possono chiedere di essere vaccinate, esattamente come avviene negli hub sparsi in tutta Italia. Purtroppo in questo 16 agosto, festa di San Rocco, non ci sarà la tradizionale fiera, ma la presenza del mercato cittadino, che richiama sempre un gran numero di persone anche da fuori Magenta, rappresenta un momento importante per la presenza del punto vaccinale mobile. Ringrazio AREU per l’importantissima opportunità offerta non solo ai magentini, ma a tutto il territorio. Vaccinarsi contro il Covid è l’arma migliore che abbiamo per vincere la battaglia contro questo virus e uscire al più presto dall'emergenza, però è necessario che ognuno faccia la propria parte”.

