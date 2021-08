Volandia aperta per ferie

Volandia è aperta per ferie e vi farà compagnia per tutto il mese di agosto con un ricco calendario di appuntamenti e iniziative.

Volandia è aperta per ferie e vi farà compagnia per tutto il mese di agosto con un ricco calendario di appuntamenti e iniziative. Fino a domenica 22 agosto è attiva, infatti, una promo sul biglietto d'ingresso a 12 euro anziché a 14 e per tutti gli under 18, in omaggio un gelato rinfrescante. Due motivi in più per visitare i padiglioni delle storiche Officine Caproni che conservano una splendida collezione di oltre 100 fra aerei ed elicotteri, oltre a una avvincente area simulatori e al rinnovato allestimento dedicato ai gioielli a quattro ruote del genio di Bertone. Alla ricchezza storico/culturale delle collezioni conservate al Parco e Museo del Volo si aggiungono i grandi spazi all'aperto che ne fanno un parco fruibile al meglio da famiglie e bambini, grazie anche ai tanti giochi e gonfiabili a tema aeronautico presenti nella struttura e nel suo parco. E proprio mentre i piccoli si divertono nell'area giochi i genitori possono cimentarsi con le prove di simulazione volo, accompagnati nelle fasi di decollo e atterraggio dai volontari esperti del settore. Sabato 14 agosto, come antipasto della giornata di Ferragosto, l'area simulatori resterà eccezionalmente aperta fino alle 21.30. Durante il pomeriggio del 14 sono inoltre previste visite guidate gratuite all'imponente DC3, mentre alle 15 e alle 17 sarà la volta dell'Astroquiz in programma nel Padiglione Spazio. Un'occasione imperdibile per mettere alla prova le conoscenze "stellari" di grandi e piccini. E dalle 18.30 apertura del Planetario per godersi la proiezione del filmato che prende spunto dal Piccolo Principe. Un sabato ricco di buoni motivi per visitare Volandia, cui si aggiunge la consueta apertura serale con possibilità di cena al Bistrot del museo. E per Ferragosto tutti pronti per la tradizionale 'Caccia all'orsetto' che vedra' impegnati i più piccoli nella ricerca dei piloti a quattro zampe. Chi riuscirà a fotografarli tutti, riceverà un premio all'uscita. Nel pomeriggio la 'pace' di Volandia sarà interrotta dall'accensione del Jet Prevost e dal suo inconfondibile rombo che attira sempre tanto pubblico; per chi invece desidera ripercorrere la storia dei primi voli commerciali non può perdere l'occasione di godersi una visita guidata gratuita a bordo del mitico Dc3. Ma la giornata di Ferragosto sarà soprattutto dedicata al mondo dei droni: si inizia alle 15.30 quando al pubblico in giro per i padiglioni, potrebbe capitare di imbattersi in un Rover di terra a spasso per il museo e pilotato in FPV remoto. Vi consigliamo di seguirlo perché vi porterà a scoprire tanti segreti su droni e rover, grazie alle spiegazioni degli esperti supportati da strumenti multimediali, lavagna, proiettore, totem. Un tuffo nella teoria per poi rimanere affascinati dalla dimostrazione di volo di un drone professionale che volteggera' nell’area recintata in totale sicurezza e a vista per tutto il pubblico. A seguire, una dimostrazione di freestyle acrobatico di volo con drone da Racing e per finire una dimostrazione di volo con drone commerciale, sempre più utilizzato anche per le riprese aeree. Gli esperti si soffermeranno anche a spiegare il funzionamento dei micro droni con una dimostrazione di pilotaggio in FPV a cui seguirà la dimostrazione di volo con maschere FPV: tre visitatori (attività indicata anche per i bambini) indosseranno una maschera che li farà 'volare' all’interno del padiglione ala rotante e nel circuito dell’area droni.

