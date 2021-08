FSC Funiture Awards

Le imprese del legno-arredo con prodotti certificati FSC hanno tempo fino a ottobre per partecipare alla terza edizione, la prima con respiro europeo, dell’FSC Furniture Awards.

Le aziende “green” del settore dell’arredo legno hanno tempo fino al 14 ottobre per partecipare alla terza edizione dell’FSC® Furniture Awards, che per questo 2021 si amplia e abbraccia tutta Europa e ha scelto come claim “FSC celebrates sustainable furniture” (FSC celebra il legno-arredo sostenibile). Promossa Forest Stewardship Council®, l’ONG internazionale che promuove la gestione responsabile delle foreste nel mondo, il concorso ha l’obiettivo di riconoscere e premiare aziende con base in Italia, San Marino, Regno Unito, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Balcani (Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia) o Polonia che negli ultimi tre anni abbiano realizzato produzioni con legno certificato FSC. Le prime due edizioni, che si sono svolte in Italia nel 2019 e 2020, hanno già premiato venti eccellenze del settore.

Quest’anno, come detto, il concorso assume un respiro europeo: 12 i premi da assegnare, divisi in tre categorie: indoor (Home-Living, Home-Office, Office, Retail e Public spaces furniture), outdoor (Outdoor furniture for Home e Outdoor furniture for public spaces) e premi speciali (CSR, Green Award, Communication, Labelling e Small business); le valutazioni saranno affidate a un comitato speciale costituito da membri e rappresentanti degli uffici nazionali FSC.

Il concorso rappresenta il risultato del lavoro che in questi anni FSC ha sviluppato nel settore “furniture” soprattutto in Europa, sensibilizzando aziende e cittadini nella scelta di materie prime e prodotti di origine forestale da gestione sostenibile, e intercettando un trend sempre più affermato: in Europa sono 20.082 le aziende che operano nelle filiere certificate FSC e 4.863 di queste sono attive nel settore del legno arredo (3.756 hanno come scopo l’arredo per interni e 2.032 quello per esterni). I Paesi dove sono maggiori le certificazioni sono la Polonia con 828, il Regno Unito con 731 e l’Italia con 551 (dati FSC International, aprile 2021).

Per quanto riguarda il nostro Paese, su un totale di 2.942 certificati, 502 sono registrati per le categorie indoor e 104 per l’outdoor. L’attenzione delle aziende del settore verso la sostenibilità è evidente se si considerano i trend di crescita dei certificati, quasi raddoppianti, passando in cinque anni da 286 a 502 per quel che riguarda l’arredamento da interni e da 54 a 104 in quello da esterni.

“A trainare la domanda sono soprattutto richiesta del mercato e una nuova, maggiore attenzione dei consumatori, che in fase di acquisto cercano sempre più informazioni su provenienza dei materiali, processi produttivi e impatti socio-ambientali” commenta Alexia Schrott, Marketing Manager di FSC Italia e coordinatrice dell’FSC Furniture Awards “Per questo abbiamo deciso di individuare, riconoscere e premiare l’impegno delle aziende europee attive in questo percorso”.

Le iscrizioni all’FSC Furniture Awards chiuderanno il 14 ottobre e successivamente . Bando, form per invio delle candidature e maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento fscfurnitureawards.org.

