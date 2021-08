Se hai appena concluso l'esame di maturità e ti sei diplomato presso un istituto scolastico lombardo puoi partecipare all'iniziativa 'Diplomati in pista'.

Se hai appena concluso l'esame di maturità e ti sei diplomato presso un istituto scolastico lombardo puoi partecipare all'iniziativa 'Diplomati in pista'. Il Sottosegretario a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi, Antonio Rossi, grazie alla proficua collaborazione con l’Autodromo Nazionale di Monza, conferma la quarta edizione di “Diplomati in Pista”, iniziativa con la quale vengono premiati i neodiplomati lombardi meritevoli. I neodiplomati potranno partecipare il fine settimana del 25-26 settembre, alla tappa italiana dell’International GT Open, che, dopo aver celebrato nel 2019 la sua 200esima gara, correrà quest'anno la sua 16° stagione, affermandosi come una delle migliori piattaforme di corsa pro-am in Europa. L'Autodromo Nazionale di Monza ha messo infatti a disposizione 100 ingressi gratuiti ai diplomati presso un istituto lombardo che ne faranno richiesta dal 2 agosto ore 11 al 2 settembre ore 11 su apposito form compilato on line. I ragazzi avranno la possibilità di godersi un bello spettacolo in Autodromo dalle sale che si affacciano sul rettilineo di partenza e di arrivo del circuito monzese nel rispetto delle norme anti covid. Partecipa e condividi la tua esperienza usando l’hashtag #diplomatinpista2021!

