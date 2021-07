In Italia, da 19 anni, si tiene il più grande raduno di giovani cineasti provenienti da tutto il mondo (Cinemadamare), che quest'anno, per la prima volta, arriva a Milano.

In Italia, da 19 anni, si tiene il più grande raduno di giovani cineasti provenienti da tutto il mondo (Cinemadamare), che quest'anno, per la prima volta, arriva a Milano. Si tratta di un Campus Itinerante che gira l'Italia, con una carovana di 50 tra registi/registe, attrici/attori/, operatori, sceneggiatori, fonici, montatori (presenti tutte le figure professionali), per 3 mesi e mezzo, si ferma una settimana in una città e consente a filmmaker italiani e stranieri uniti in decine di troupes di realizzare le loro storie, scritte sul posto. Cinemadamare 2021 a Milano è sostenuto dalla Fondazione Cariplo, e il resto del tour da altre istituzioni e dal Ministero per la Cultura; è realizzato in partnership con 47 scuole e università di tutti i continenti, che inviano in Italia, al nostro Campus, i loro allievi, per dar vita, appunto al più lungo e partecipato viaggio del cinema mondiale: 15 settimane, 10 regioni coinvolte, 7.500 chilometri, 50 autori provenienti da oltre 30 nazioni, 30 workshop e lezioni di cinema, 15 Weekly Competitions e 220 cortometraggi prodotti.

