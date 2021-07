Estate di lavori

Estate tempo di pausa? A Nerviano proprio no. Prosegue, infatti, il prospetto dei lavori pubblici messi in campo dall'Amministrazione comunale del sindaco Massimo Cozzi.

Estate tempo di pausa? A Nerviano proprio no. Prosegue, infatti, il prospetto dei lavori pubblici messi in campo dall'Amministrazione comunale del sindaco Massimo Cozzi. La prima sottolineatura concerne l'asfaltatura di via Marzorati che è stata completata "E nei prossimi giorni - spiega il sindaco in una nota - verrà effettuata anche la necessaria segnaletica orizzontale". Un altro lavoro riguarda la collocazione delle nuove porte del campetto di calcio di via delle Betulle. E' stata non da ultimo portata a compimento anche l'operazione di asfaltatura della via Annunciata, nella parte centrale del paese. E anche in questo caso, aggiunge il primo cittadino "Verrà ripristinata la segnaletica orizzontale". Interventi che intrecciano l'aspetto estetico con quello funzionale.

