Comune: appuntamenti online

Somma Lombardo: attivo lo sportello virtuale per le prenotazioni. Tra le novità del piano di informatizzazione comunale anche il pagamento delle multe su piattaforma PagoPA.

Appuntamenti online con gli uffici comunali e pagamento delle multe tramite pc o smartphone. Prosegue a ritmo spedito il processo di informatizzazione del Comune di Somma: da lunedì 26 luglio è attivo lo sportello web per le prenotazioni degli appuntamenti con gli uffici, mentre da qualche settimana la Polizia locale ha reso possibile il pagamento delle multe su piattaforma PagoPA. Novità che vanno ad aggiungersi allo sportello telematico polifunzionale implementato a inizio del 2020, poco prima dello scoppio della pandemia, e al servizio elimina coda che da ottobre 2020 consente a tutti i cittadini residenti di richiedere online i certificati anagrafici. “Aggiungiamo un ulteriore tassello a favore di tutti i sommesi e in particolare di quelli più ‘digitalizzati’ – sottolinea il sindaco Stefano Bellaria – per facilitare la comunicazione con gli uffici comunali e il disbrigo delle pratiche burocratiche. Finora abbiamo avuto un buon riscontro con una media di oltre 120 istanze al mese presentate tramite lo sportello telematico. Ma non ci dimentichiamo di chi non ha dimestichezza con internet e gli strumenti informatici: per tutti questi concittadini è sempre possibile rivolgersi agli uffici previo appuntamento telefonico e presentare le pratiche in formato cartaceo o comunque con l’assistenza di un dipendente comunale”. “Continua l’iter di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, che consentirà ai cittadini di poter prenotare da remoto gli appuntamenti con alcuni uffici comunali, una metodologia che sta sicuramente al passo coi tempi che viviamo e che permetterà ai sommesi di continuare ad avere un servizio efficiente”, commenta l’assessore a Comunicazione e Partecipazione Donata Valenti. Per accedere allo sportello delle prenotazioni online è sufficiente collegarsi alla pagina https://sportellotelematico.comune.sommalombardo.va.it/button/sportello-..., inserire i propri dati, scegliere giorno e ora dell’appuntamento, e in automatico verrà generata una e-mail di conferma con le informazioni inserite. Il servizio per il momento è attivo per i seguenti uffici: Anagrafe, Stato Civile, Servizi Sociali, Polizia Locale, Ecologia, Edilizia Privata.

Per quanto riguarda invece il pagamento delle multe su piattaforma PagoPA è necessario collegarsi alla pagina https://sommalombardo.multeonline.it/group/pagamenti/report-pagamenti e autenticarsi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) oppure Carta di Identità Elettronica (CIE).

