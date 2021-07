"Famiglia: riformare legge regionale"

Si è concluso, a Palazzo Lombardia, il percorso di riflessione e di condivisione 'La Lombardia è famiglia'. "Al lavoro per riformare la legge regionale".

Si è concluso, a Palazzo Lombardia, il percorso di riflessione e di condivisione 'La Lombardia è famiglia', al quale hanno partecipato, oltre al presidente Attilio Fontana e all’assessore Alessandra Locatelli, i principali interlocutori lombardi. Il ciclo di incontri, organizzato dall'Assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia per arrivare a una revisione della Legge regionale 23/99 Politiche per la famiglia. "L'emergenza Covid - ha detto il governatore Fontana - ha senza dubbio avuto impatto e ricadute sulle famiglie lombarde, sia in termini economici sia in relazione alle difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La nostra Regione, con tempismo e attenzione al fenomeno, ha attivato un pacchetto di interventi straordinari con contributi per rispondere alle diverse esigenze - mutui prima casa, e-learning, rimborso della tassa rifiuti comunale, servizi integrativi scolastici - e con contributi una tantum per correggere gli squilibri economici". "Innanzitutto - ha aggiunto l'assessore Alessandra Locatelli - voglio ringraziare i relatori, le associazioni, gli amministratori e in generale tutte le persone che hanno seguito gli incontri. Il loro contributo è prezioso per elaborare una proposta di riforma della legge regionale sulle Politiche della famiglia che sia attuale e innovativa. La priorità di Regione Lombardia e nello specifico del mio Assessorato è quella di mettere al centro delle politiche la famiglia che, proprio nell'ultimo anno e mezzo segnato dall'emergenza sanitaria, ha confermato di essere un punto di riferimento fondamentale". "Per pensare a una vera ripartenza, oggi - ha continuato - è necessario tenere in considerazione le nuove esigenze emerse a seguito del duro periodo che abbiamo attraversato: l'istituzione regionale è pronta a coordinare questa ripresa, introducendo politiche condivise che siano davvero in grado di rendere più dignitosa la vita delle famiglie lombarde, mettendo al centro della ripresa economica e sociale il lavoro, le donne, i giovani, considerando anche i carichi di cura per le famiglie che si occupano di anziani e di persone con fragilità". "E lo faremo - ha concluso - garantendo il sostegno alla natalità e l'introduzione di un welfare sempre più inclusivo".

