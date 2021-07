Il futuro di Villa Clerici

Villa Clerici, una delle più belle e apprezzate ville storiche lombarde, è pronta a rinascere nel pieno del suo splendore.

Villa Clerici, una delle più belle e apprezzate ville storiche lombarde, è pronta a rinascere nel pieno del suo splendore. Acquisita dall’ex Senatore Mario Mantovani, la Villa versa oggi in condizioni precarie, ma aspira ad un futuro che le riporti la grandezza che le spetta. Ad immaginarne un domani così ambizioso è proprio il neoproprietario della tenuta, che, a margine di una esclusiva visita alla Villa concessaci in anteprima, ha confermato le sue idee a riguardo, chiarendo il suo auspicio di trasformare la Villa in una prestigiosa università internazionale, tenuta completamente in lingua inglese e dedicata alla formazione di figure professionali nel settore medico-sanitario. Mantovani ha, tra l’altro, confermato di aver già avviato i contatti per capire le procedure e gli adempimenti necessari per raggiungere lo scopo. Obiettivo però, quello dell’università, che viaggia di pari passo con almeno altri tre progetti per l’avvenire della struttura. Il primo, la restaurazione completa della Villa, con una totale messa in sicurezza della struttura e la demolizione degli edifici costruiti negli anni dalla proprietà Tacchi, che aveva utilizzato la Villa principalmente per scopi industriali, trasformandola in una vera e propria fabbrica. Alcuni di questi interventi sono, ahimè, irreversibili, come per esempio la distruzione dell’ultimo tratto della stupenda scalinata che porta dalle sponde del Naviglio all’ingresso dell’abitazione, ma, per fortuna, altrettanti non lo sono. Dunque, ecco il secondo obiettivo: ripristinare le numerose stanze della Villa, recuperando per quanto possibile gli innumerevoli affreschi che colorano le pareti, oltre che i soffitti a cassettoni, che necessitano di essere salvati prima che sia troppo tardi a causa di cedimenti strutturali già verificatesi sul tetto. Infine, ultimo ma non per importanza, sta maturando l’idea, conferma Mantovani, di destinare la cascina adiacente la proprietà ai ragazzi disabili dello SFA, dedicandogli luoghi dove poter crescere. Insomma, la nostra tanto ammirata Villa Clerici ha davanti a sé un futuro tutto da vivere, pronta a rinascere, come araba fenice, nel pieno del suo splendore.

