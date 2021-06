Le Regioni dal Presidente

Per il 40° anniversario della nascita della Conferenza delle Regioni, incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Un utile e importante scambio di opinioni nel quale abbiamo anche affrontato il tema dell’Autonomia. Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, ha evidenziato quanto sia importante procedere in questa riforma istituzionale che, a causa della pandemia, ha subito un’interruzione. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha riconosciuto, ancora una volta, l’importanza delle Regioni e dell’attività che le stesse svolgono in diversi ambiti”. Lo ha dichiarato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, al termine dell’incontro per il 40° anniversario della nascita della Conferenza delle Regioni al Quirinale. Guardando alla pandemia e al ruolo delle Regioni, il governatore Fontana ha sottolineato come proprio “Le Regioni siano state coese nelle scelte più importanti trovando sempre una sintesi comune”. “Abbiamo messo da parte – ha spiegato - le appartenenze politiche e fatto prevalere la capacità di funzionamento dei nostri enti, un modo d’agire che anche il presidente Mattarella ha apprezzato. Ora bisogna correre, c’è fermento e una grande voglia di fare”. “Come Lombardia – ha concluso Fontana – anche alla luce dei numeri di questi giorni e sempre nel rispetto delle cautele, è il momento di ripartire definitivamente”.

