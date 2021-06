L'elisoccorso al San Matteo

Inaugurato l'elisoccorso presso l'ospedale San Matteo di Pavia. "Centro di eccellenza della nostra regione e luogo di apprendimento - ha detto il presidente della Lombardia".

"Il San Matteo è sicuramente uno dei centri di eccellenza della nostra regione. È luogo di apprendimento perché sede universitaria e di ricerca in quanto Irccs, oltre che luogo di cura, perché un grande ospedale". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto all'inaugurazione dell'elisoccorso presso l'ospedale San Matteo di Pavia. "Con questa nuova 'infrastruttura' - ha proseguito il governatore della Lombardia - il San Matteo entra a far parte anche del sistema di emergenza-urgenza come hub e quindi completa in modo assoluto le sue funzioni e finalità". "L'intera città di Pavia si sta evolvendo positivamente - ha sottolineato il presidente - Lo dimostra anche il progetto che stiamo portando avanti con l'Università per la realizzazione della sede che sarà dedicata all'innovazione e alle nuove start up. Questa è la dimostrazione che la città ha idee e quando ci sono queste arrivano anche le risorse per realizzarle".

